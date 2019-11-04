أعلنت ولاية شمال كردفان، استئناف مرور البصات السفرية والمركبات بطريق الصادرات (الأبيض – بارا – جبرة الشيخ – أم درمان) اعتباراً من اليوم الاثنين، فيما أعلنت غرفة النقل البري بالولاياة تخفيض قيمة تذاكر البصات لمدة أسبوعين. وأكد الوالي المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله خلال اجتماع ضم غرفة النقل وإدارة المرور السريع إكمال ترتيبات استئناف رحلات البصات السفرية والمركبات العامة بطريق الصادرات، وجاهزية الطريق تماماً اعتباراً من اليوم، وتسهيل مرور المركبات والبصات السفرية بالطريق. Advertisements بدوره أعلن رئيس غرفة النقل بالولاية بحسب صحيفة الصيحة، تخفيض تذاكر البصات لأسبوعين احتفالاً بعودة الطريق للعمل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استئناف المرور بطريق (أم درمان – بارا) اعتباراً من اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.