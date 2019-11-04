التاريخ: 04-نوفمبر-2019
وجه الصندوق القومي للتأمين الصحي المديرين التنفيذيين بكل الولايات، بتغيير أسماء المراكز الصحية التي يديرها الصندوق وتحمل أسماء شهداء ورموز النظام السابق إلى أسماء شهداء ثورة ديسمبر أو أسماء الأحياء التي تخدمها.
وحسب خطاب من المدير العام للصندوق، صادر بتاريخ أمس “3 نوفمبر”، يكون تغيير أسماء المراكز بمشاركة أصحاب المصلحة.
ودعا الخطاب بحسب صحيفة الصيحة، لاستكمال صيانة وتأهيل المراكز الصحية التابعة للصندوق بالتنسيق مع لجان المقاومة بكل مدينة أو حي، وتنفيذ حملات التوعية والترويج وسط المواطنين حتى يكون للمجتمع دور فاعل في الخدمات الصحية المقدمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “التأمين” يوجه بتغيير أسماء المراكز الصحية المسماة بأسماء رموز النظام السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.