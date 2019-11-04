“التأمين” يوجه بتغيير أسماء المراكز الصحية المسماة بأسماء رموز النظام السابق

وجه الصندوق القومي للتأمين الصحي المديرين التنفيذيين بكل الولايات، بتغيير أسماء المراكز الصحية التي يديرها الصندوق وتحمل أسماء شهداء ورموز النظام السابق إلى أسماء شهداء ثورة ديسمبر أو أسماء الأحياء التي تخدمها.

وحسب خطاب من المدير العام للصندوق، صادر بتاريخ أمس “3 نوفمبر”، يكون تغيير أسماء المراكز بمشاركة أصحاب المصلحة.

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ودعا الخطاب بحسب صحيفة الصيحة، لاستكمال صيانة وتأهيل المراكز الصحية التابعة للصندوق بالتنسيق مع لجان المقاومة بكل مدينة أو حي، وتنفيذ حملات التوعية والترويج وسط المواطنين حتى يكون للمجتمع دور فاعل في الخدمات الصحية المقدمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)