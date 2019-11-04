الصحة تعتذر لادارة مستشفى علي عبد الفتاح

التاريخ: 04-نوفمبر-2019 فى : أخبار اعتذرت وزراة الصحة ولاية الخرطوم لادارة مستشفى الشهيد علي عبد الفتاح بالدروشاب، لما لحق بهم من اذى وعدوان لفظي اثناء ساعات العمل. قالت ان مجموعة من متفلتة خارجة عن القانون تدعي انها لجان المقاومة. Advertisements وكان لجان المقاومة قد اغلقت ابواب المستشفى عقب اعتصامها ثلاثة ايام متتالية امام مبانيه. وغيرت اسم المستشفى الى الشهداء، وطردت المدير. وطالب مدير الادارة العامة للطب العلاجي بالوزارة، محمد المهدي عبد الوهابالجهات المختصة بمحاسبة مرتكبي الاحداث بجانب توفير الحماية للعاملين اثنا قيامهم بواجبات وظائفهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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