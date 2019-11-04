صحة الخرطوم: أمبدة سودان (مصغر)

التاريخ: 04-نوفمبر-2019
وصف مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم، د. اسامة أحمد عبد الرحيم محلية امبدة بانها سودان “مصغر”، وقال انها من المحليات الاكثر كثافة سكانية.
وأضاف عبد الرحيم لدى تدشينه الحملة الجزئية للقضاء على مرض الحمى الصفراء بمركز صحي الرخاء، بمحلية امبدة امس ان مرض الحمى الصفراء مرض فيروسي وخطير، فيه نسبة وفيات عالية مستوطن في قارة افريقيا وتصيب الحمى سنويا حوالي “200” الف شخص، وتتسبب في وفاة ثلاثة آلاف شخص وتستهدف الحملة التي تستمر حتى 21 نوفمبر الجاري “7” ملايين و”500″ الف مواطن بولاية الخرطوم، موزعين على “250” مركز ثابت ومؤقت بعمالة تصل الى الف شخصي محليات الولاية السبع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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