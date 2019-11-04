السودان يحتل المرتبة الاخيرة عربياً من حيث دخل الفرد

التاريخ: 04-نوفمبر-2019 فى : أخبار تذيل السودان قائمة الدول العربية في معدل دخل الفرد بواقع “720” دولارا طبقاً لتقرير صندوق النقد الدولي للعام الحالي. فيما تصدرت قطر القائمة بنسبة أعلى في معدل دخل الفرد السنوي بـ “70” ألف دولار من الناتج المحلي الإجمالي. Advertisements واستند التقييم بحسب آخر لحظة على عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، أولها تأثر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي ومستوى النمو الاقتصادي المسجل، إضافة إلى معدلات التضخم وسعر صرف العملة الوطنية وعدد وطبيعة التركيبة السكانية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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