احفظ دماء السودانيين باليمن ياحمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ليس المهم كم عدد الذين سقطوا من جنودنا قتلى وجرحى واسرى فى الحرب الظالمة التى يشنها تحالف العدوان على اليمن ، وليس مهما ان كان عدد من ذكرهم اليمنيون كضحايا من جنودنا مبالغا فيه ام لا ، وليس مهما الرد الذى نشر منسوبا لجيشنا يكذب فيه هذه الاحصائية اليمنية بل ويسخر منها عندما يشير الى خوضه حربا اهلية لعقدين لم يسقط فيهما هذا العدد من القتلى الذين ذكرهم اليمنيون ، وادناه العبارة المنسوبة للجيش بحسب بعض المواقع الاخبارية :

الجيش السوداني ردا على الحوثيين : خضنا حربا أهلية 21 عاما ولم يقتل 4 ألاف

ونقول للجيش الذى يشارك فى العدوان الظالم على الاشقاء ان من ذهبتم لقتالهم تربطنا بهم اواصر الدين والدم والثقافة والجوار والاخاء وتاريخيا كان التداخل السودانى اليمنى كبيرا وعظيما ومهما ، ومازالت العلاقة فى مكانها رغم القرار الخاطئ لحكومة المخلوع عمر البشير بالدخول فى حلف العدوان ، والان وقد سقط الطاغية فان استمرار جنودنا فى اليمن يشكل انتهاكا فاضحا على القيم والاخلاق ولابد من منع استمرار هذا العدوان ، ولايخفى على احد المواقف الشعبية البارزة والشديدة الوضوح ضد الاشتراك فى هذه الحرب وقد رفعت شعارات وعقدت ندوات وكتبت مقالات وانتشرت هاشتاقات بهذا الموضوع ، ومع ان البعض من ابناء السودان لايعارضون الاشتراك فى هذه الحرب فانه لا يعتد برأيهم لان الاصل فى هذه الامور عدم صحة الزج بالجيوش الوطنية فى معارك خارج الحدود وطالما ان اساس المشاركة فى الحرب غير سليم ويمكن الاعتراض عليه قانونيا ودستوريا فان تبنى اى جهة – مهما صغر عدد افرادها – لقرار عدم المشاركة فى الحروبات واعتراصها على ذلك يجعل رأيها هو الراجح والمقدم على غيره وان تبنته الاغلبية.

دماء ابناء السودان فى رقبتك ياحمدوك فعجل بسحبهم من اليمن يكن خيرا لك ولهم والا فانت على حد سواء مع الطاغية .