معاش الناس سيسقطكم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

قامت الثورة على البشير وكانت بداية الاحتجاجات وشرارتها الوضع الاقتصادى المتأزم فالخبز اصبح من الصعب الحصول عليه وطالت طوابير المنتظرين امام المخابز يبحثون عن عدد محدود من الرغيف لايسمن ولايغنى من جوع ، واكتظت محطات الوقود ومراكز تقديم الخدمة بالمنتظرين وتأزمت تبعا لذلك المواصلات والنقل وارتفعت الاسعار واختفت بعض السلع ، وصاحب ذاك اشكال اخر تمثل فى ندرة النقود وعدم تمكن الشخص من السحب من رصيده فى المصارف ونشأت تجارة غريبة اوجدت فروقات فى السعر بين الكاش والنقد واصبح هناك سعران لكل سلعة مما ادخل البلد فى ازمة مركبة تفاقمت حتى عمت الاحتجاجات كل ارجاء الوطن وسقط الطاغية وانتظر الناس ان ينصلح الحال ويتغير الوضع لكن كل يوم يجد الناس ان الامور تزداد سوءا ولم تف الحكومة بوعودها ، والان وقد ازداد الخناق على الناس وضاقوا ذرعا بالغلاء الفاحش المتصاعد فان قوى الحرية والتغيير اكدت أن من أولوياتها وقف التدهور الاقتصادي وتحسين معاش الناس، وقطعت بالالتزام بدعم السلع الرئيسية ومراقبة وصولها للمواطنين.

الاستاذ! ابراهيم الشيخ عضو إعلان قوى الحرية والتغيير أوضح في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أن موازنة العام ٢٠٢٠م سيتم وضعها وفق البرامج والالتزامات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وشعارات الثورة، مشيرا إلى اعطاء أولوية للصحة والتعليم والبنية التحتية بشكل غير مسبوق عكس ما تم في الميزانيات السابقة، كاشفا عن نسبة 25% واكثر بدلا عن 1٪ او 3٪ للتعليم والصحة، لافتا إلى دعم المشاريع الإنتاجية بالتركيز علي المناطق المتأثرة بالنزاع.

ونؤكد من جانبنا ان الحكومة ومن خلفها قوى اعلان الحرية والتغيير مطالبان بالعمل فورا على البحث عن علاج وعدم اللجوء الى الوعود التى درج المؤتمر الوطنى وحكومته المدحورة على ترديدها وليعلم السيد حمدوك وقوى الحرية والتغيير وكل المعلنين تبنيهم لهذه الحكومة ومساندتهم لها ليعلموا ان زمن التنظير قد انتهى وانهم قد انتقلوا من خانة المعارضة الى الحكم فيلزم ايجاد حل عاجل وناجع والا فان الثوار الذين اسقطوا البشير وزبانيته هم أنفسهم من سيسقطوا البرهان وحمدوك وحكومتهما فاعتبروا يا اولى الابصار.