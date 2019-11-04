عقبات سلام جنوب السودان .. بقلم محمد عبد الله

الخليج 365:

منذ سنوات والاوضاع تتازم في جنوب السودان والشعب المسكين يدفع ثمن صراعات النخب السياسية التى ادمنت الخلافات ووضعت كل البلد فى حرج خاصة وان امال وتطلعات المواطنين باستقرار يعقب تقرير المصير راحت سدى ووقعت البلد فى احتراب كان الجميع يخشاه اذ لم يهنأ الجنوبيون بتصويتهم على الاستقلال فعم الخراب ديارهم وهجر مئات الالوف بلداتهم وبدأوا رحلة النزوح شمالا نحو السودان وجنوبا نحو يوغندا والى الجنوب الشرقى باتجاه اثيوبيا وكانت الماساة الاكبر تتمثل فى المذابح البشعة التى شهدتها العديد من المناطق فى جنوب السودان الامر الذى دعى ملايين الجنوبيين الى كراهية اليوم الذى اختاروا فيه تقرير المصير وفوضوا النخب لتحكمهم بينما هى غارقة فى صراعات عنيفة فى مابينها حول المغانم واخر مايمكن ان يلتفتوا اليه تنمية بلدهم والعمل على معالجة مشاكل اهلهم.

اخوة الامس اعداء اليوم كانوا بحق المصداق الابرز للسياسيين الانتهازيين الذين يبحثون عن مصالحهم الخاصة ولايهمهم مايجرى على الارض من معاناة ابنائهم لذا لن ينصلح حال بلد هذا حال نخبه وقادته.

ابرز قادة المعارضة والذى قاد حربا شرسة ضد شريكه فى الحكم الرئيس سلفاكير ميارديت اتهم الحكومة بالتنصل عن التزاماتها وعدم تنفيذها بنود الاتفاق الذى رعاه الاتحاد الافريقى ، واعتبر الدكتور رياك مشار ان مايجرى على الارض مخالف للتعهدات التى وقع عليها الرئيس كير ورأى مشار انه لاجدوى من ابتدار جولة جديدة من التفاوض مقترحة فى مقر الاتحاد الافريقى وبرعايته ورأى ان مايدعو له الوسطاء الان لافائدة منه فى ظل تعنت جوبا حسب رأيه.

اما جوبا فقد اعتبرت ان رفض الحوار والذهاب الى التصعيد ليس الا زيادة فى معاناة الشعب الجنوبى معلنة استعدادها للتوصل الى السلام الشامل وانهاء الازمة التى لازمت البلد سنوات.

انه صراع السياسيين وتحميلهم المسؤولية لبعضهم بعضا واتهام كل طرف للاخر وعدم استعداد اى طرف لتقديم تنازلات للتوصل الى حلول مرضية للجميع.