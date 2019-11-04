منطق اعوج ياهذا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

اقل ما يمكن ان توصف به التصريحات الت نقلتها صحيفة القدس العربى عن الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية جناح الحلو انها تصريحات مستفزة للناس ولايمكن القبول بها اذ انها تصادر حق الاغلبية فى تقرير مصيرها وهذا ما لايستقيم وليس لاحد الحق فى قوله .

الناطق الرسمي بإسم الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو قال لصحيفة القدس العربي :

” نرفض ان يتم تأجيل موضوع علاقة الدين بالدولة ليبت فيه المؤتمر الدستوري ، وأضاف ان هذه قضايا لا تحتمل التصويت وليس ( للأغلبية” الحق”) في اتخاذ القرار بشأنها ..”

انظروا الى هذا المنطق الاعوج ، وانظروا الى هذا الكلام الذى لايستقيم فكيف يجرؤ شخص على القول ان الاغلبية ليس لها الحق فى حسم موضوع الدين بالدولة ؟ أو أى موضوع ؟ وما الذى يعطى احدا – كائنا من كان – الحق فى مصادرة حق غيره فى التعبير عن نفسه وبيان رؤيته ؟ فكيف ان كان الحق المغصوب هو حق الاغلبية ؟ انه منطق اعوج ينم عن ادعاء كاذب باعتماد الديموقراطية نظاما للحكم فكيف يقول من يدعى الثورة على الظلم والاستبداد كيف يقول بعدم حق الاغلبية فى تقرير مصيرها ؟ اليس هذا القول فى حد ذاته مخالف للديموقراطية مناهض لها ؟ واليس القائل بهذا دكتاتور ظالم مستبد ؟ مالكم كيف تحكمون؟

لاخلاف بين الناس فى ان لاى شخص الحق فى اختيار المنهج الذى يسير عليه وتغليب الرؤية السياسية والفكرية التى يؤمن بها لكن ليس له مطلقا الحق فى فرض رؤيته على الاخرين ؟ انا مثلا اؤمن بالدولة الدينية لكن اذا كان غالب اهل البلد او قل الحزب الذى انتمى اليه لايؤمنون بها فهل لى الحق فى فرض رؤيتى عليهم ؟ بالطبع لا، كما انه ليس للمجموع الحق فى غمط حقى واجبارى على العمل وفقا لرؤيتهم وانما احتفظ بحقى دون اعارض خيارهم ، وليفهم السيد الناطق باسم الحركة الشعبية جناح الحلو ان قوله هذا لاقيمة ولا اعتبار له .

والله نساله ان يحفظ بلادنا من الفتن ماظهر منها ومابطن.