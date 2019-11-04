- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
جددت جماعة “أنصار الله”، اليوم الأحد، دعوتها للسودان لسحب قواته من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضدها في اليمن، مؤكدة حسن معاملتها للأسرى السودانيين.
القاهرة- سبوتنيك. وأفاد الناطق باسم القوات المسلحة الموالية لأنصار الله، يحيى سريع، في بيان نشره عبر صفحته على (تليغرام)، بأنه التقى في صنعاء بعدد من أفراد الجالية السودانية والأسرى الذين جرى اعتقالهم أثناء المعارك.
ونقل البيان عن سريع تأكيده خلال اللقاء، على “عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين اليمني والسوداني منذ القدم”.
وقال سريع، “نقدم رسالة لأخوتنا الشعب السوداني وفي الحكومة الجديدة، نقول لهم نحن أخوة، وما هي فائدة الحرب على إخوانكم؟ عليكم سحب قواتكم من اليمن”.
وأضاف “بالنسبة للأسرى، هم ضيوف عندنا، وبين إخوانهم وأشقائهم، ويحظون بكل الرعاية والاهتمام”.
كانت هذه تفاصيل خبر “أنصار الله” تجدد الدعوة للسودان بسحب قواته من اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.