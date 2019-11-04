“أنصار الله” تجدد الدعوة للسودان بسحب قواته من اليمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جددت جماعة “أنصار الله”، اليوم الأحد، دعوتها للسودان لسحب قواته من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضدها في اليمن، مؤكدة حسن معاملتها للأسرى السودانيين.

القاهرة- سبوتنيك. وأفاد الناطق باسم القوات المسلحة الموالية لأنصار الله، يحيى سريع، في بيان نشره عبر صفحته على (تليغرام)، بأنه التقى في صنعاء بعدد من أفراد الجالية السودانية والأسرى الذين جرى اعتقالهم أثناء المعارك.

ونقل البيان عن سريع تأكيده خلال اللقاء، على “عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين اليمني والسوداني منذ القدم”.

وقال سريع، “نقدم رسالة لأخوتنا الشعب السوداني وفي الحكومة الجديدة، نقول لهم نحن أخوة، وما هي فائدة الحرب على إخوانكم؟ عليكم سحب قواتكم من اليمن”.

وأضاف “بالنسبة للأسرى، هم ضيوف عندنا، وبين إخوانهم وأشقائهم، ويحظون بكل الرعاية والاهتمام”.