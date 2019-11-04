أردوغان يشكر أمير قطر بشدة لدعمه عملية “نبع السلام”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعرب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن شكر بلاده لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على دعمه لعملية “نبع السلام” العسكرية التركية شمال شرق سوريا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على حسابه الرسمي بـ”تويتر”، اليوم الأحد: “خلال لقائنا مع أمير قطر في الدوحة، بلغنا تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. نشكر قطر على دعمها للعملية العسكرية”.

وبحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مع نظيره القطري محمد آل ثاني، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة القطرية الدوحة التي يزورها جاويش أوغلو، في إطار التحضير للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين. بحسب وكالة “الأناضول”.