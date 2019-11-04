لجان لاحتواء نزاع بجنوب كردفان

التاريخ: 04-نوفمبر-2019 فى : أخبار شكلت جكومة جنوب كردفان لجاناً لتقصي الحقائق والصلح بين قبائل النوبة والحوازمة، مشيراً الى ان هذه اللجان ستقوم برفع تقاريرها للجهات المختصة عقب الفراغ من مهامها مباشرة. Advertisements وقال نائب الامين العام لحكومة الولاية البروفيسور يوسف البلة، في تصريح بحسب آخر لحظة، انهم قاموا بتكوين “3” لجان لاحتواء النزاع بين الطرفين، تشمل لجنة لتقصي الحقائق ولجنة اخرى لحصر الخسائر، بجانب لجنة “8*8” التي تتكون مناصفة بين القبيلتين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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