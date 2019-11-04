توقعات بتفاهمات في اجتماعات سد النهضة بواشنطن

التاريخ: 04-نوفمبر-2019 فى : أخبار توقعت مصادر دبلوماسية مطلعة الوصول إلى تفاهمات وإتفاق حول ملف سد النهضة بعد دعوة الولايات المتحدة للسودان ومصر وأثيوبيا بواشنطون. Advertisements وتوقعت مقربة مصادر من ملف المفاوضات بحسب آخر لحظة، أن تخرج الإجتماعات بتفاهمات تصب في مصلحة الدول الثلاث، وضمان عدم تضرر أي منها من قيام السد، مشيراً إلى أن إجتماعات واشنطون تهدف لكسر جمود المفاوضات الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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