توقعات بتفاهمات في اجتماعات سد النهضة بواشنطن

التاريخ: 04-نوفمبر-2019
توقعت مصادر دبلوماسية مطلعة الوصول إلى تفاهمات وإتفاق حول ملف سد النهضة بعد دعوة الولايات المتحدة للسودان ومصر وأثيوبيا بواشنطون.
وتوقعت مقربة مصادر من ملف المفاوضات بحسب آخر لحظة، أن تخرج الإجتماعات بتفاهمات تصب في مصلحة الدول الثلاث، وضمان عدم تضرر أي منها من قيام السد، مشيراً إلى أن إجتماعات واشنطون تهدف لكسر جمود المفاوضات
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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