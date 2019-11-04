مطالبة بإقالة مدير عام وزارة التربية بالجزيرة

طالبت لجنة معلمي ولاية الجزيرة بإقالة المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالولاية ومديري الإدارات بالوزارة ومساعديهم ومديري الإدارات بالمحليات ومساعديهم، ولوحت اللجنة بالدخول في إضراب والتوقف عن العمل خلال أسبوع في حالة عدم الاستجابة لمطالب اللجنة.

ونفذت اللجنة بحسب صحيفة السوداني أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر أمانة حكومة ولاية الجزيرة. وعزت اللجنة في بيان مطالبها إلى أن الطاقم الذي يدير أمر الوزارة قد تم اختياره وفق معيار الانتماء والولاء لحزب المؤتمر الوطني.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)