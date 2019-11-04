تشكيل لجان مراقبة لمتابعة أداء الحج والعمرة

التاريخ: 04-نوفمبر-2019
أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، نصر الدين مفرح، عن تشكيل لجان مراقبة مشتركة لمتابعة أداء الحج والعمرة، وأكد تعيين مدير عام للحج والعمرة قبل نهاية الأسبوع الجاري، وقال إن العقود الجزائية ما بين إدارة الحج والعمرة والوكالات وشركات النقل، ستكون قائمة على مبدأ الشفافية وحفظ الحقوق.
وحذر مفرح من الوقوع في الأخطاء الفادحة المكررة، وقال بحسب صحيفة السوداني أمس، في ورشة تقييم وتقويم أداء العمرة للعام الحالي، إن هناك مراجعة للرسوم غير المقننة وسيتم إلغائها، وتابع: “أما الرسوم الأخرى التي بحاجة لمراسيم دستورية أو قرارات عليا فهي الآن قيد التشاور مع مجلسي السيادة والوزراء”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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