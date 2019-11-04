مذكرة لرئيس الجهاز القضائي تُطالب بإقالة الوالي

سلمت لجان المقاومة بمدينة ود مدني رئيس الجهاز القضائي بولاية الجزيرة مذكرة تطالب بإقالة والي الولاية المكلف والمديرين التنفيذيين والضباط الإداريين بمحليات الولاية. ولوحت لجان مقاومة ود مدني في حالة عدم تنفيذ المطالب بالاعتصام أمام محليات الولاية ومواصلة التصعيد باعتصام مركزي لجميع لجان مقاومة المحليات أمام أمانة حكومة الولاية. Advertisements وسيرت لجان مقاومة ود مدني أمس موكباً لإقالة والي الولاية المكلف وإبعاد جميع رموز النظام السابق من مواقع اتخاذ القرار في مستويات الحكم المختلفة، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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