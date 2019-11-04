دراسة رسمية.. ضعف كبير في القراءة والكتابة وسط التلاميذ

التاريخ: 04-نوفمبر-2019
كشفت دراسة علمية أجرتها وزارة التربية والتعليم في السودان، لمعرفة مستوى القراءة والكتابة لدى تلاميذ الأساس، عن ضعف كبير وسط التلاميذ في أساسيات العلم “القراءة السليمة والكتابة الصحيحة”
ونوه مدير المركز القومي لتدريب المعلمين، ياسر أبو حراز، خلال مخاطبته ورشة تطوير مناهج اللغة العربية واستراتيجياتها وطرق تدريسها في الصفوف الاولى من التعليم الاساسي بالخرطوم أمس، نوه الى أن الدراسة بينت عن ضعف في مستوى التلاميذ في جانب القراءة والكتابة، واصفاً إن ما توصلت إليه الدراسة من نتائج الدراسة “غير مرضٍ”
وعزا حالة الضعف في القراءة والكتابة، لعدة أسباب أهمها اكتظاظ الفصول بالتلاميذ، ونقص الكتاب المدرسي، وضعف تأهيل وتدريب المعلم بجانب النقص في مراشد المعلمين.
وبحسب آخر لحظة، أكد أبو حراز على ضرورة الاهتمام بطرق تدريس تلاميذ الحلقة الأولى كونها الركيزة لبقية المستويات الدراسية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365
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