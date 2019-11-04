“قوى الحرية”: متفقون على تسليم “البشير” لـ”الجنائية”

أعلن القيادي بـ”قوى الحرية والتغيير” إبراهيم الشيخ أن تحالف قوى الحرية والتغيير متفق تماماً على تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

Advertisements

وقال الشيخ في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء مساء أمس، إن تسليم “البشير” للمحكمة الجنائية الدولية يفترض أن يتم بعد المحاكمة الداخلية بعد إعادة هيكلة السلطة القضائية، وأضاف: “البشير سيذهب للجنائية بعد الفراغ من الحكم الداخلي، إذا نجا من المحاكم الداخلية ونحن على توافق في الحرية والتغيير على تسليمه للجنائية”، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)