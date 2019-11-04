التاريخ: 04-نوفمبر-2019 فى : أخبار ألقت نيابة الصحافة والمطبوعات القبض على رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم الصديق، على خلفية بلاغ دونته شركة الجنيد في مواجهته تحت المادة (159) إشانة السمعة. Advertisements وجاء تدوين البلاغ ضد الصديق على خلفية حديث له في ورشة الجنيه السوداني بفندق كورنثيا والذي بثته قناة فضائية. وأفرجت النيابة عن الصديق بالضمان الشخصي بعد التحري معه، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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