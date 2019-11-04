بلاغات ضد وال أسبق بتهم تبديد المال العام

التاريخ: 04-نوفمبر-2019
كشفت منظومة معاً ضد الفساد عن بلاغات في مواجهة والي اسبق تخص تبديد المال العام وتحاوزات مالية لشركات حكومية.
وكشف رئيس المنظومة اللواء الطيب عبد الجليل، في مؤتمر صحفي أمس تهريب نزلاء من السجون الى دول مجاورة بواسطة مسؤولين بالنظام السابق.
من جانبه قال الامين العام للمنظومة عوض كرنديس ان هناك بلاغات ضد الوالي الاسبق، بتهم تبديد المال العام والتنازل عن شركات حكومية لصالح افراد. بجانب تجاوزات في مشروع زيرو عطش وزيرو فقر.
وكشف كرنديس بحسب آخر لحظة عن فقدان طائرة في بورستودان خلال الفترة السابقة، قائلاً ان قضيتها قيد التحقيق، والتي ستكشف حقيقتها للرأي العام خلال الفترة المقبلة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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