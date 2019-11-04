جهات مجهولة تشتري كميات كبيرة من الدولار

التاريخ: 04-نوفمبر-2019 فى : أخبار كشف تجار وسماسرة العملة بوسط الخرطوم لمصادر أمس، عن ارتفاع كبير في أسعار العملات الأجنبية، وعزوا الأمر للطلب العالي من جهات مجهولة دخلت السوق واشترت بكميات كبيرة، وأشاروا إلى أن سعر الدولار بلغ (77.5) جنيه للبيع، أما الريال فبلغت (20.350) جنيهاً للشراء وسعر البيع (20.500) جنيه وتوقع زيادة في الدولار، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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