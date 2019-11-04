وفاة الطفلة المصابة برصاص الفرح

فؤجئت إحدى الأسر بمنطقة شرق النيل بإصابة طفلتهم البالغة من العمر ثلاثة أعوام ، بطلق ناري داخل منزلهم بمنطقة الحاج يوسف لتجري محاولات لإسعافها إلا أن روحها فاضت الى بارئها .

وتعود تفاصيل هذه الحادثة الى خلود الطفلة أمنية عصام للنوم وسط أحضان أسرتها ، إلا أنها في حوالي العاشرة مساء إنطلقت منها صرخة أفزعت أفراد الأسرة ليجدوا الدماء تسيل من جسدها ، لتقوم أسرتها بمحاولة إسعافها إلا أنها توفت إلى رحمة مولاها .

لتقوم شرطة الحاج يوسف بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحويل الجثمان للمشرحة لتحديد أسباب الوفاة .

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كما قام أفراد المباحث بالتحري حول الحادثة وإتضح بأن هنالك مناسبة فرح بالقرب منزل الطفلة ليتم التحري حول إطلاق الرصاص ، ويتابع المتحري الإجراءات لتحديد المسؤولية الجنائية في الحادثة وبحسب صحيفة الدار .

كما قامت أسرتها بتشييعها في موكب حزين لها الرحمة ولاحول ولاقوة الا بالله .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )