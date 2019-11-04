وفاة الطفلة المصابة برصاص الفرح

التاريخ: 04-نوفمبر-2019
فؤجئت إحدى الأسر بمنطقة شرق النيل بإصابة طفلتهم البالغة من العمر ثلاثة أعوام ، بطلق ناري داخل منزلهم بمنطقة الحاج يوسف لتجري محاولات لإسعافها إلا أن روحها فاضت الى بارئها .
وتعود تفاصيل هذه الحادثة الى خلود الطفلة أمنية عصام للنوم وسط أحضان أسرتها ، إلا أنها في حوالي العاشرة مساء إنطلقت منها صرخة أفزعت أفراد الأسرة ليجدوا الدماء تسيل من جسدها ، لتقوم أسرتها بمحاولة إسعافها إلا أنها توفت إلى رحمة مولاها .
لتقوم شرطة الحاج يوسف بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحويل الجثمان للمشرحة لتحديد أسباب الوفاة .
كما قام أفراد المباحث بالتحري حول الحادثة وإتضح بأن هنالك مناسبة فرح بالقرب منزل الطفلة ليتم التحري حول إطلاق الرصاص ، ويتابع المتحري الإجراءات لتحديد المسؤولية الجنائية في الحادثة وبحسب صحيفة الدار .
كما قامت أسرتها بتشييعها في موكب حزين لها الرحمة ولاحول ولاقوة الا بالله .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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