مباحثات (سودانية قطرية) بالدوحة

التاريخ: 04-نوفمبر-2019 فى : أخبار أجرى وكيل وزارة الخارجية، الصديق عبد العزيز عبد الله، في العاصمة القطرية الدوحة، أمس، مباحثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، سلطان بن سعد المريخي. Advertisements وبحث اللقاء بحسب آخر لحظة، علاقات التعاون المشترك بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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