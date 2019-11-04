التاريخ: 04-نوفمبر-2019
اتخذت وزارة الإعلام والثقافة حزمة من الإجراءات للإصلاح الإداري وتصفية تركة النظام السابق في رئاسة الوزارة والأجهزة الإعلامية التابعة لها.
وقال مصدر، إن وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ألغى أمس، عقد إجارة أبرمه وزير إعلام سابق قيمته (4) ملايين جنيه سنوياً، ببرج الاتصالات بالخرطوم، وهي عبارة عن ثلاثة مكاتب للوزير ووزير الدولة ووكيل الوزارة. وقال المصدر: “المكاتب ثلاثة قيمة إيجارها السنوية تعادل (10%) من ميزانية الوزارة”. وأحال فيصل مدير الشؤون المالية والإدارية للتحقيق بسبب اتهامات بتجاوزات مالية وإدارية. ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من عملها خلال الشهر الجاري.
وفي إطار الإصلاح الإداري بحسب صحيفة السوداني، قامت الوزارة بفصل عدد من الضباط المعاشيين من جهاز الأمن والشرطة من مناصب رفيعة في الوزارة من بينهم مدير المصنفات الأدبية والفنية وهو ضابط برتبة فريق، ومدير صندوق دعم المبدعين، ويحمل رتبة فريق معاش، كما تم إنهاء تكليف مدير إدارة الفنون المسرحية والاستعراضية وهو برتبة لواء معاش.
وأغلق فيصل مكتب التراسل الصحفي الذي يتبع لجهاز المخابرات العامة، والذي كان يشرف على المراسلين الصحفيين لوكالات الأنباء والقنوات الفضائية وأجهزة الإعلام الخارجية. وأكد فيصل، أن الوزارة ستتولى الإشراف الكامل على المراسلين الصحفيين وطلبت الوزارة من مدير جهاز المخابرات العامة سحب جميع عناصر الأمن من الوزارة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر فيصل يلغي إيجار مكاتب تعادل قيمتها (10%) من ميزانية الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.