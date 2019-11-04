تاور: الحكومة حريصة على السلام الشامل

التاريخ: 04-نوفمبر-2019 فى : أخبار أكد عضو المجلس السيادي بروفيسور صديق تاور حرص الحكومة على تحقيق السلام الشامل في جميع أنحاء البلاد وأن السلام من أولويات الحكومة الانتقالية. Advertisements والتقى تاور امس وفقاً لآخر لحظة، وفد خبراء في مجال القانون والسلام، وقالت الخبير القانوني وأستاذ الدستور والقانون الدولي بجامعة النيلين د. زحل محمد ان الاجتماع مع عضو مجلس السيادة ضم عشرة من الخبراء في المجال القانوني والسياسي وجاء بدعوة من مجلس السيادة لمناقشة ملف السلام والأجندة المدرجة على طاولة المفاوضات بغية الوصول إلى حل عادل لقضايا السلام بالبلاد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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