الجيش: السودان يواجه خطر التنظيمات الإرهابية

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة عميد ركن عامر محمد الحسن، إن خسائر مشاركة القوات السودانية في تحالف إعادة الشرعية باليمن قليلة جدا مقارنة بما حققتهُ من مجهود حربي تجاه المهام العملياتية. وأقر عامر بأن السودان يواجه خطر التنظيمات الإرهابية.

وأكد عامر بحسب صحيفة السوداني، أن نظام هيئة الأركان العام يسمح بوجود وزير دفاع مدني، مؤكداً أن المقارنات بين القوات المسلحة والدعم السريع ليست مطلوبة، وأضاف: “القوات المسلحة لا تعلمون أين مكامن قوتها، نحن لم نظهر بعتادنا”.

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وشدد عامر على أن الدعم السريع عمل خلال الفترة السابقة ضمن منظومة عمليات الأمن الداخلي وظهر للشعب باعتبار أنه القوة الأعظم والأقوى، وأضاف: “هذا فخر بالنسبة لنا، الدعم السريع قوة ضاربة قوية، واستطاعت أن تنجز في مناطق العمليات، وأن تغلق الجبهة الداخلية، لكن إمكانيات القوات المسلحة أكبر من ذلك بكثير”. وأشار عامر إلى أن القوات المسلحة مبرأة من الانتماءات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)