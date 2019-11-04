بدء صيانة سد مروي وعودة قطوعات الكهرباء

التاريخ: 04-نوفمبر-2019
قدم وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم اعتذاراً مسبقا للشعب اعودة انقطاع التيار الكهربائي من جديد خلال الايام المقبلة، في وقت اعلن عن بدء الربط الشبكي بين السودان ومصر الاسبوع الجاري بـ “50” ميغاواط يومياً.
كما أعلن عن تسلمهم تمويل من وزارة المالية لصيانة عدد من الوحدات الكهربائية، ابتداء من صيانة تروبينات سد مروي بجانب ثلاث وحدات حرارية من أجل الوصول الى استقرار التيار الكهربائي، بجانب الاستعداد لفصل الصيف ورمضان المقبل.
وأرجع ابراهيم بحسب آخر لحظة قطوعات النيار الكهربائي في اليومين الماضيين الى اعطال المحولات الكهربائية التي وصفها بسيئة الصنع والقديم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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