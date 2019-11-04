الكشف عن كواليس اجتماع الـ(48) ساعة لمجلس الوزراء

تحصلت مصادر، على كواليس الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقده لأول مرة خارج مقره يومي الجمعة والسبت الماضيين، وبحسب المعلومات فإن الاجتماع التأم بمركز تدريب يتبع لشركة الكهرباء القابضة بمنطقة أم حزاز جنوبي الخرطوم، ووصل الوزراء إلى مقر المركز مساء الخميس، على متن حافلات عدا رئيس الوزراء ووزيرين اللذين وصلا على متن سياراتهم.

ووفقاً للمعلومات، فإن وصول رئيس الوزراء والوزراء إلى المركز تم دون ضوضاء، ولم تسبق السيارات التي تقلهم أي “سارينا”، وخلد الوزراء للراحة ليلة الخميس، ومن ثم انخرطوا منذ صباح الجمعة وحتى مساء ذات اليوم في اجتماعات متواصلة طوال اليوم داخل قاعة بالمركز تم تجهيزها للاجتماعات ولم يخرجوا منها إلا في أوقات قليلة لاداء الصلوات وتناول الوجبات.

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وأشارت المعلومات إلى أن اجتماعات مجلس الوزراء استمرت ليومها الثاني منذ الصباح وحتى قبيل صلاة المغرب. وطبقاً لذات المعلومات فإن الوزراء وقبل دخولهم لقاعة الاجتماعات ظلوا يتركون هواتفهم خارج القاعة بجانب عدم وجود أي شخص آخر داخل قاعة الاجتماعات بخلاف رئيس الوزراء والوزراء، فضلاً عن وجود الأفراد المكلفين بالتأمين داخل المركز. وأكدت المعلومات أن سياجاً من السرية ضرب على مخرجات الاجتماع، وأشارت ذات المعلومات إلى أن الوزراء انخرطوا في نقاشات عميقة للأوضاع بالبلاد المتمثلة في قضية السلم والحرب، بجانب الأزمة الاقتصادية وأبرزها أزمة المواصلات والخبز، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)