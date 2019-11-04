تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * الجيش: السودان يواجه خطر التنظيمات الإرهابية * (السوداني) تكشف كواليس اجتماع الـ(48) ساعة لمجلس الوزراء * جهات مجهولة تشتري كميات كبيرة من الدولار * بلاغات ضد أشخاص اعتدوا على طلاب مدرسة خاصة الصيحة: * النائب العام يُشكل لجنة تحقيق في انقلاب (89) وعابدين الطاهر عضواً * وزير الشؤون الدينية: لديّ تحفظات على اتفاقية “سيداو” * استئناف المرور بطريق “أم درمان – بارا” اعتباراً من اليوم * الحكم الاتحادي يدفع بتوصية لإلغاء منصب المعتمد المجهر: * “قوى الحرية والتغيير” تعلن أسماء المجلس المركزي والتنسيقية الجديدة * “الشيخ بيتاي”: لن نترك الشرق يُدار من الصالونات المكيفة بـ”الخرطوم” * السفارة الأمريكية: كانت هناك حاجة لتجديد حالة الطوارئ الخاصة بالسودان الجريدة: Advertisements * “الحرية والتغيير”: “البشير” سيذهب إلى الجنائية * تظاهرات بمدني والاستخبارات تعتقل طلال عبد العظيم * مواطنو أبو حمد يشكون من تكاثر العقارب والثعابين * مصادر تكشف عن تزوير في قانون تحصيل الموارد في عهد عبد الرحيم محمد حسين آخر لحظة: * وزير الطاقة لـ”آخر لحظة”: عودة قطوعات الكهرباء خلال أيام * تسمية الولاة وتشكيل التشريعي خلال أسبوعين * بيتاي: الشرق لن يُحكم بالتعليمات من الخرطوم * “التغيير”: تسليم البشير للجنائية بعد الفراغ من محاكمته الدار: * قاضي محكمة مجزرة شقة شمبات يتنحى عن القضية * إجراءات أمنية غير مسبوقة بعد أنباء وتقارير سرية خطيرة * “الحرية والتغيير”: لا اتجاه لرفع الدعم عن السلع * وزير الشؤون الدينية يطالب قادة الكنائس برفع دعاوى قضائية لاستعادة ممتلكات الكنائس * أهالي الفادنية: نحن لا نشكك اطلاقاً في نزاهة المحكمة والقضاء السوداني الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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