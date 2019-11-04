البنك الدولي يكشف كيفية خروج الدول العربية من دائرة الفقر

الخليج 365:

يرى الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، أنه في ظل توقعات تراجع النمو العالمي تستطيع الدول العربية تحسين فرصتها في التوسع بالاستثمار الأجنبي من خلال تحقيق الاستقرار التشريعي وتوفير القانون الخاص بتسوية المنازعات وحفظ حقوق الملكية.

ووفقا لما نشرته صحيفة “المصري اليوم”، وعلى هامش افتتاح مؤتمر أسبوع التنمية المستدامة في مصر، أشار محيي الدين إلى أنه من المهم الاستثمار في القدرات المحلية وتوفير مناخ ملائم للمستثمر المحلي من خلال توفير نهج جديد في المجالات التي يتوافر فيها فرص عالية للنمو كقطاع الاتصالات والتعليم.

وعن كيفية خروج الدول العربية من دائرة الفقر، أوضح النائب الأول لرئيس البنك الدولي “يمكن ذلك من خلال عمليات توطين التنمية والاستثمار في الإمكانيات المتاحة”.

وأكد محمود محيي الدين أن “لإمكانيات في الدول العربية كافية لانتشال 20 مليون مواطن عربي من الفقر المدقع”.

وأتم “الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية وحل النزاعات الدائرة بالمنطقة. وأنا متفائل ببدء الدول العربية الحديث عن دائرة الفقر لديها وقيام الحكومات بمشاركة القطاع الخاص وشركاء التنمية في أخذ خطوات جادة للخروج من دائرة الفقر”.

سبوتنيك