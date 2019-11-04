الأمل عطبرة يستعيد صدارة الدوري الممتاز

الخليج 365 : استعاد الأمل عطبرة صدارة الدوري الممتاز بعدما حقّق فوزًا بهدفين دون مقابل على هلال كادوقلي مساء اليوم”الأحد” ضمن المرحلة الثامنة من المنافسة.وأحرز أهداف الأمل كلاً من أنور السادات وبشير،ورفع الأمل رصيده إلى”18″ نقطة في صدارة الممتاز بفارق نقطتين عن الهلال الخرطوم”16″، فيما بقي هلال كادوقلي في”8″ نقاط.

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