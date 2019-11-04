“ترامب” يُسهم في تصاعد أسعار العملات بالسودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تسبب قرار الولايات المتحدة الامريكية بتمديد أمر الطوارئ الوطنية ضد السودان، في تصاعد أسعار العملات الاجنبية أمام الجنيه السوداني في تداولات أول أيام الإسبوع (الأحد).
وأبقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على السودان في قوائم الدول الراعية للإرهاب، وعبرت عن مخاوفها من نشاط المتطرفين في الدولة التي تعيش مرحلة انتقالية عقب الإطاحة بالبشير.
وكشف متعاملون مع الأسواق الموازية عن ارتفاع كبير في اسعار شراء العملات وفي مقدمتها الدولار .
وأوضح عدد منهم تحدثوا لـ( باج نيوز) بأن سعر شراء الدولار تراوح مابين 78 جنيه الى 78.2 جنيهاً، بناء على الكميات التي يرغب المتعامل في شرائها فيما وصل سعر البيع لـ 76.70 جنيهاً.
وكان سعر شراء الدولار قد سجل نهاية الاسبوع الماضي 76 جنيهاً فيما بلغ سعر البيع 74 جنيهاً.
وأشاروا إلى وجود ارتفاع في سعر شراء الدرهم الاماراتي حيث سجل 21.4 جنيه فيما بلغ سعر شراء الريال السعودي 20.5 جنيهاً.
وعزا المتعاملون مع السوق الموازية الارتفاع في أسعار العملات إلى القرار الامريكي بتمديد امر الطوارئ بحق السودان، ما ييبقي على عقوبات من شاكلة حظر صادرات ومبيعات الأسلحة، ووضع ضوابط على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، وفرض حظر على المساعدات الاقتصادية وفرض مجموعة متنوعة من القيود المالية وغيرها من الإجراءات.
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