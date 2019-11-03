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نفت وزارة الخارجية السودانية خبر زيارة وكيلها إلى الدوحة، وقالت الوزارة بحسب ما ورد بمواقع التواصل أن خبر صحيفة (مصادر) السودانية بشأن سفر وكيل الوزارة إلى الدوحة خارج عن أمانة نقل الأخبار، ويقحم أمور لاصلة لها بالحقيقة والموضوعية، وندعوها للتصحيح.
فيما بث التلفزيون وصحيفة الرآية القطريين نبأ الزيارة وكشفا عن إجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للخارجية القطرية مع سعادة الدكتور “الصديق عبدالعزيز” وكيل وزارة الخارجية السودانية، يوم الأحد بالدوحة وتم استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والموضوعات ذات التعاون المشترك.
وكانت مصادر إعلامية في الخرطوم قد كشفت عن زيارة (غير معلنة) لوكيل وزارة الخارجية السودانية إلى الدوحة، الأمر الذي نفته الخارجية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السودانية تنفي زيارة “سرية” لوكيل الوزارة إلى قطر، بينما ” تحرجها” الدوحة بالكشف عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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