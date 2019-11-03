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توصية لـ”حمدوك” بإلغاء منصب المعتمد

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 03-نوفمبر-2019

توصية لـ”حمدوك” بإلغاء منصب المعتمد

قال وزير الحكم الاتحادي، يوسف آدم الضي، يوم الأحد، إنه تم رفع توصية لرئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، بشأن إلغاء منصب المعتمد وتأهيل المديرين التنفيذيين للقيام بمهام المحليات.

 

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وأكد آدم حسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) ، استمرارهم في عملية إصلاح الخدمة المدنية على مستوى المركز والولايات حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية.

 

وأشار الوزير إلى أن وزارته في انتظار قرار رئيس مجلس الوزراء في الشأن، وأوضح أن الحكومة تسعى لتمكين الحكم المحلي حتى يقوم بدوره تجاه المواطن وتقديم الخدمات الأساسية لهم دون معاناة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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