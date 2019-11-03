حلفا تستعد لاستقبال قطار الركاب بعد توقف لسنوات

التاريخ: 03-نوفمبر-2019
تحتفل مدينة وادي حلفا يوم الإثنين، باستقبال قطار الركاب بعد توقف استمر لسنوات، وتستعد هيئة الجمارك التي نظمت برنامج الاحتفال لتدشين عدد من المنشآت وإعلان ضربة البداية لقيام المتحف الذي سيجذب عدد مليوني سائح وفق تقديرات “اليونسكو”.
وقال العميد الفاتح دهب، مدير الجمارك في مدينة وادي حلفا، إن الاستعدادات قد اكتملت لاستقبال القطار، مبيناً أن وفداً رفيعاً من الخرطوم يضم مدير هيئة الجمارك والسكة الحديد والمتحف القومي بالإضافة إلى رجل الأعمال أسامة داؤود.
وأضاف دهب أن برنامج زيارة الوفد يشمل زيارة موقع المتحف النوبي ووضع شتول نخيل بواسطة نائب عام المتاحف والآثار، وتسجيل زيارة لمزرعة الجمارك وتدشين العمل بحظيرة الأبقار الجديدة وحظيرة الدواجن.
ونوه بحسب وكالة السودان للأنباء، إلى أن هيئة “اليونسكو” قد أشارت في دراسة لها أنه بمجرد اكتمال العمل بالمتحف سيجذب مليوني سائح سنوياً.
وأشار إلى أن الأهالي في مدينة وادي حلفا في لهفة وشوق لاستقبال القطر الإثنين، منوهاً إلى ارتباط الأهالي وجدانياً وذكرياتهم التي قرّبت المسافات وتعيد شريان الحياة للمنطقة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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