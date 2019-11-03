قرار بتعيين (أبو الجوخ) مديراً للإدارة العامة للشئون السياسية والأخبار

التاريخ: 03-نوفمبر-2019 فى : أخبار أصدر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بناء على توصية وزير العمل والتنمية الإجتماعية، قراراً بتعيين الأستاذ ماهر محمد الأمين علي أبو الجوخ، مديراً للإدارة العامة للشئون السياسية والأخبار بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. ووجه القرار بحسب سونا – وزارتي الثقافة والإعلام والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ الإجراءات لتنفيذ القرار. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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