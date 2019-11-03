عضو بالسيادي: الحكومة حريصة على تحقيق السلام الشامل

التاريخ: 03-نوفمبر-2019
أكد عضو مجلس السيادة بروفيسور صديق تاور حرص الحكومة على تحقيق السلام الشامل في جميع أنحاء البلاد وأن السلام من أولويات الحكومة الانتقالية.
جاء ذلك لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم وفد خبراء في مجال القانون والسلام.
وقالت الخبير القانوني وأستاذ الدستور والقانون الدولي بجامعة النيلين دكتورة زحل محمد الأمين في تصريح صحفي إن الاجتماع مع عضو مجلس السيادة ضم عشرة من الخبراء في المجال القانوني والسياسي وجاء بدعوة من مجلس السيادة لمناقشة ملف السلام والأجندة المدرجة على طاولة المفاوضات بغية الوصول إلى حل عادل لقضايا السلام بالبلاد.
وأكدت بحسب سونا – أنه تمت مناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية والفنية المتعلقة بالسلام، بجانب المسار السياسي، والإنساني والأسس السليمة للتعامل مع الملف بكل جوانبه، للوصول إلى سلام شامل مع الحكومة وبقية الأطراف، وإيجاد أرضية مشتركة يقف عليها الجميع.
ولفتت زحل إلى أن اللقاءات ستتواصل للوصول إلى رؤية واضحة تستصحب معها متطلبات هذا الملف.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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