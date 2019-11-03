بالفيديو: طرد مذل لأحد كوادر النظام البائد من منصة إحدى الفعاليات بالدوحة بعد هتاف الحاضرين ضده (كوز كوز)

طرد سودانيون أحد منسوبي النظام البائد بعد إعتلائه منصة خاصة بإحدى الفعاليات التي نظمها تجمع المهنيين بالعاصمة القطرية الدوحة وذلك بعد أن عرف نفسه بـ نور الدين عبد القادر الأمين، كخبير ترجمة وباحث في العدالة الجنائية ليقاطعه الحضور بالقاعة بهتاف (كوز كوز).

هذا وحاول المتحدث تهدئة الأصوات الثائرة عليه متبرئاً من انتمائه (للكيزان) مردداً عبارة (كان زمان) وذلك قبل أن يتعالى الهتاف بالقاعة رفضاً لسماعه، ويضطر حينها للخروج وسط سخط الحضور الذي وصفوه (بالدولة العميقة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)