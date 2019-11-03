في تطور مفاجئ.. قاضي مجزرة شمبات يعلن التنحي عن القضية

قرر القاضي فتح الرحمن الطيب التوقف عن مواصلة إجراءات محاكمة المتهمين بارتكاب مجزرة شقة شمبات.
وقال القاضي في الجلسة المنعقدة اليوم (الأحد) بالقاعة الكبرى محكمة جنايات بحري وسط، إن الأحداث المصاحبة للجلسة السابقة والقدح في أخلاقه ونزاهته والطعن في ذمته هي أسباب تنحيه عن مواصلة الإجراءات، وأضاف أنه لا يقبل مثل هذا الحديث؛ ولو سمعه من السلطة القضائية لتوقف عن السير في إجراءاتها، وأضاف القاضي أن ملف المحاكمة تمت إحالته لقاضٍ آخر سيباشر الإجراءات في جلسة يوم غد الاثنين.
وتنظر المحكمة بحسب (اليوم التالي) في محاكمة (4) متهمين باستدراج وقتل وتقطيع (3) شبان (سمسار وتاجر عملة وسائق أمجاد) داخل شقة في منطقة شمبات بحجة استبدال مبلغ (17) آلف دولار قاموا بنهبه.
وكانت المحكمة السابقة قررت في جلسة سماع (3) أطباء من مستشفى كوبر كشهود دفاع عن المتهم الأول الذي يواجه اتهامات مع اثنين آخرين بالقتل العمد، بينما يواجه المتهم الرابع تهمة إخفاء البينة، ويواجه (4) آخرين تهماً بالتستر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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