المكافحة : ضبط كريمات ومستحضرات تجميل قيمتها “45” ملياراً

ضبطت إدارة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل (50) طرداً كبيراً من كريمات ومستحضرات التجميل غير المتسوفية للاشتراطات الصحية والقياسية ومن دون أوراق رسمية مخبأة بأحد المنازل في ضواحي بربر في طريقها للتوزيع للأسواق المحلية بولاية نهر النيل.

وأفاد العقيد طارق عبد المجيد مدير إدارة مكافحة التهريب عطبرة بحسب اليوم التالي نقلاً عن (المكتب الصحفي للشرطة) بأن الضبطية تمت بعد توافر معلومات دقيقة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحركت قوات المكافحة وبمداهمة منزل في منطقة (أرتولي) ضواحي بربر تم ضبط (40) طرد مستحضرات تجميل، و(7) طرود كريمات و(3) طرود حناء نسائية، غير مستوفية للاشتراطات الصحية والقياسية ولتفادي دفع الرسوم الجمركية التي تدعم الاقتصاد، قيمتها تفوق الـ(45) مليوناً (مليار)، وألقت القبض على (4) متهمين واتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)