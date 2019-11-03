مدير الشرطة في زيارة مفاجئة لمجمع خدمات الجمهور بالخرطوم

فاجأ المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي عادل محمد أحمد بشائر، الموظفين بمجمع خدمات الجمهور في الخرطوم بزيارة غير معلنة، تفقد خلالها سير العمل بالمجمع ووقف على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

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وعقد المدير العام لقوات الشرطة لقاءً مع مدير المجمع ومديري الإدارات العامة واستمع إلى تنوير عن مراحل إنفاذ الخطط وانسياب العمل بجانب تلمس آراء ومقترحات المواطنين؛ حيث وجه المدير العام لقوات الشرطة بتذليل العقبات بما يحقق الجودة وتقليل الوقت والجهد.

وبحسب صحيفة اليوم التالي نقلاً عن (المكتب الصحفي للشرطة) رافق المدير العام لقوات الشرطة في الزيارة الفريق شرطة حقوقي عثمان كباشي رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني ومديري الإدارة العامة للجوازات والإدارة العامة للمرور ومدير الإدارة العامة للسجل المدني ومدير مرور ولاية الخرطوم والناطق الرسمي للشرطة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)