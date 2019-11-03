الساعوري يبحث مع شركةزادنا المشروعات التنموية للشركة

الخليج 365 :

بحث والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري مع وفد شركة زادنا العالمية برئاسة المدير العام للشركة اللواء معاش الفاتح العوض بحضور عدد من اعضاء لجنة امن الولاية والامين العام لحكومة الولاية الشمالية وعدد من قيادات وزارة الانتاج والمالية والبنى التحتية، بحث سير المشروعات التنموية والاقتصادية التي تنفذها شركة زادنا العالمية بالولاية الشمالية خاصة في مجالات الزراعة والطرق.

واكد والي الولاية الشمالية المكلف أن دخول شركة زادنا العالمية في الولاية اسهم بصورة واضحة في تطوير القطاع الزراعي وذلك من خلال الآليات الزراعية التي ظلت توفرها الشركة في كل موسم زراعي بجانب دورها في عمليات تأهيل وتطهير الترع والقنوات وصيانة طلمبات الري بالمشاريع الزراعية الكبيرة.

وقال الوالي إن الولاية الشمالية تتطلع لدور ومساهمة أكبر لشركة زادنا خلال المرحلة القادمة لاسيما في مجال انجاح الموسم الشتوي الحالي واكمال حلقات الطرق الداخلية بعدد من محليات الولاية، فضلا عن طريق السليم ناوا، وأعلن عن افتتاح الميناء البري الذي نفذته الشركة في الأول من شهر ديسمبر القادم.

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من جانبه اكد المدير العام لشركة زاددنا العالمية اللواء معاش الفاتح العوض في تصريح لـ(سونا) استعداد الشركة وتعاونها مع الولاية الشمالية من اجل تطوير القطاع الزراعي ومضاعفة المساحات المزروعة وتحسين وترقية العمل الاستثماري واقامة البنيات التحتية التي تساهم في تنمية ونهضة الولاية وخدمة إنسانها، مشيرا الى أن الهدف من زيارة وفد الشركة للولاية الشمالية الوقوف على سير المشاريع والاعمال التي تقوم بها الشركة والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه مشروعات الشركة بالشمالية، مضيفا انه تم تشكيل لجنة مشتركة من حكومة الولاية وشركة زادنا لتوفير الاحتياجات العاجلة لحل مشاكل مشروع الدفوفة الزراعي بمحلية البرقيق والذي تبلغ مساحته الكلية 22ألف فدان بجانب التأمين على ادخال المحاور الزراعية في المشاريع الزراعية من اجل مضاعفة المساحات وزيادة الانتاج والانتاجية وتطوير العمل الزراعي.

يذكر أن والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري يرافقه المدير العام لشركة زادنا العالمية اللواء معاش الفاتح العوض وعدد من القيادات قد قاموا بزيارات ميدانية لعدد من المشروعات التي تنفذها الشركة بمدينة دنقلا حيث شملت الزيارات الميناء البري بدنقلا والمحاور الزراعية غرب دنقلا.