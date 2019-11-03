محمد عبد الرحمن: لا أمانع التجديد للمريخ والمفاوضات مستمرّة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن لاعب المريخ محمد عبد الرحمن عن رغبته في الاستمرار بالنادي، وأنّه لا يمانع التجديد خلال المرحلة المقبلة، وأنّه ينشد في الوقت نفسه الاحتراف الخارجي.

وقال محمد عبد الرحمن في تصريحاتٍ للموقع الرسمي للنادي اليوم”الأحد” إنّه تلقى اتصالات رسمية من رئيس المريخ آدم عبد الله سوداكال من أجل التفاوض حول تجديد عقده.

وفي الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري، انتهى عقد اللاعب محمد عبد الرحمن مع المريخ.

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وسابقًا، كانت رابطة المريخ بقطر قد أعلنت عن اتخاذها خطواتٍ جادة لحسم ملف اللاعب محمد عبد الرحمن والإبقاء عليه في كشوفات الفريق.

وأشار اللاعب الشهير بـ”الغربال” إلى أنّه يأمل أنّ يكون المريخ بوابته لخوض تجربة احترافية في الخارج.

وأردف” على جماهير المريخ أنّ تطمئن، فأنا حريص على تجديد عقدي مع النادي، رغم أنّني أرغب في الاحتراف الخارجي”.

ولم يشارك محمد عبد الرحمن مع فريقه منذ انطلاقة الموسم الحالي، وكان قد غادر إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجلّ تلقى العلاج.