تراجع إنتاج الذهب ومذكرة عاجلة لوزارة المعادن

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الخليج 365 :
كشفت اللجنة التمهيدية لتجار وصاغة الذهب عن تراجع الوارد اليومي من المعدن لمجمع الذهب بالخرطوم إلى (75) كيلو، مقارنه بأكثر من مائة كيلو في وقت سابق، وعزا المتحدث باسم اللجنة مصطفى خاطر لـ(سودان تربيون) أمس التراجع إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف استخدام الزئبق والسيانيد في استخلاص المعدن بمناطق الإنتاج، وقال إنهم يعتزمون الدفع بمذكرة عاجلة لوزارة المعادن لمعالجة المشكلة، ولفت إلى الارتفاع الكبير في سعر كيلو الزئبق ووصوله إلى 15 ألف جنيه، بدلا عن 6 آلاف في وقت سابق، ما أدى كذلك لتراجع الإنتاج.
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