فيصل يعلن البدء في مراجعة سياسات وقوانين الإعلام

أكد وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح إنطلاق مشروع مراجعة السياسات الإعلامية وقوانين قطاع الإعلام في السودان يوم غدٍ الإثنين بالتعاون مع المنظمة الوطنية لليونسكو، للخروج بوثيقة ترسم خارطة طريق أمام حلول لقضايا القطاع. كما وجه بتكثيف الجهود بمشاركة الجميع في ورشة مراجعة السياسات وعدم الإقصاء من أجل النهوض بالقطاع.

جاء ذلك لدى لقائه بوفد منظمة اليونسكو اليوم بمكتبه اليوم الاحد ،بحضور وكيل أول الوزارة الأستاذ الرشيد سعيد ومدير الإعلام الخارجي الأستاذة سمية الهادي.

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وأضاف بحسب سونا – أن ورشة مراجعة السياسات لضمان إعلام حر وأكثر شفافية وقادر على أن يعبر عن قضايا المواطنين، وعلى ضرورة أن تكون الدراسة شاملة لكل قضايا الإعلام. وسيشارك حوالي 150 خبيرا وطنيا، بجانب خبير من اليونسكو.

وأوضح الدكتور أيمن بدري المدير المناوب لمكتب اليونسكو بالخرطوم أن المشروع المشترك بين منظمة اليونسكو ووزارة الثقافة والإعلام والمتعلق بالسياسات واللوائح الخاصة بقطاع الإعلام ، والذي يهدف إلى مراجعة تلك السياسات والقوانين للإرتقاء بقطاع الإعلام بالسودان وفق المعايير الدولية للتقييم للدول الخاص باليونسكو في إطار إستشراف العهد الجديد الذي نأمل أن تسد فيه الفجوات باستخدام المؤشرات العالمية الخاصة بهذا الشأن.

ومن جانبه أوضح الخبير الدولي إستيف بُكْلي بأنه سيسخر كافة خبراته السابقة لتطوير قطاع الإعلام للنهوض بقطاع الإعلام بالسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)