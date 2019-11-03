بالفيديو: غضبة مولانا اسماعيل التاج من وزير الاعلام بسبب اعلامي الثورة ابراهيم شو تايم

طالب مولانا اسماعيل التاج القيادي بتجمع المهنيين وزير الثقافة والاعلام الاستاذ فيصل محمد صالح بحل التلفزيون القومي مشيرا الى انه لا يعكس هموم الثورة رافضا بلهجة غاضبة ما أسمها بعملية (الترقيع) التي يمارسها الوزير قائلا:( الترقيع ما بنفع يا فيصل محمد صالح حتى لو جيت انت مدير للتلفزيون التلفزيون دا ما بنفع التلفزيون دا لابد من حلو واعادة تأسيسه من جديد بأسس جديدة بقيم جديدة .بمبادئ جديدة باهداف جديدة يعكس لينا التنوع في السودان يعكس ليا المشاكل بتاعة كل السودانيين ويحمل لينا شعار حرية وسلام وعدالة الترقيع ما بنفع يا فيصل)
وفي الاثناء أشاد مولانا التاج بالاعلامي الشاب ابراهيم المشهور بلقب (شو تايم) وبمجهوده في عكس فعاليات الثورة وتغطية مشكلات الشعب السوداني عبر قناته الحرة و وسودان بكرة مشيرا الى انه الاحق بالعمل من داخل التلفزيون القومي حيث قال:(التلفزيون ما بشبهنا وما بشبه السودان وما بشبه هموم السودان ولا هموم الثورة ولا هموم المواطن السوداني عشان كدا انتو المفروض تكونوا في تلفزيون السودان مش الموجودين حاليا ).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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