شمال دارفور تكمل استعداداتها لاستقبال “حمدوك” غداً

أكملت ولاية شمال دارفور استعداداتها الرسمية والشعبية لاستقبال رئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. عبدالله حمدوك في زيارته غدا إلى مدينة الفاشر والتي ستستمر يوماً واحداً يقوم خلالها بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع النازحين بمعسكرات أبوشوك والسلام وزمزم ويفتتح عددا من المرافق الخدمية.

كما سيعقد رئيس الوزراء اجتماعات مع حكومة ولجنة أمن الولاية والقوى والأحزاب السياسية والحركات الموقعة على اتفاق السلام والإدارات الأهلية وقوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية.

ووصف والي شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي في تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء توقيت زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى الولاية بأنه مناسب لجهة أن الولاية تعيش استقرارا أمنيا واجتماعيا تاما وتتأهب لاستقبال مرحلة السلام.

وأضاف خوجلي أن الزيارة تجيء كذلك للتعرف على الأحوال العامة للمواطنين بجانب الالتقاء بالنازحين في معسكراتهم والاستماع إلى همومهم ومشاغلهم حتى تتسنى معالجتها.

Advertisements

وأكد خوجلي أن معالجة قضية النزوح واللجوء ستسهم بصورة كبيرة في تحقيق السلام في السودان.

وكشف خوجلي أن برنامج زيارة رئيس الوزراء سيبدأ باستقبال رسمي وشعبي في السابعة من صباح غد الاثنين بمطار الفاشر، يقوم بعدها مباشرة بزيارة معسكري أبو شوك والسلام شمال وشمال غرب الفاشر، كما سيقوم بزيارة مستشفى الفاشر التعليمي، ويفتتح مستشفى الطوارئ والإصابات الجديد و يزور مركز غسيل الكلى ومسجد الفاشر الكبير للوقوف على عمليات التشييد الجارية، بعدها يقوم بزيارة معسكر زمزم للنازحين، ويعقد اجتماعا مع حكومة ولجنة أمن الولاية ويفتتح فرع بنك السودان المركزي ويعقد لقاء نوعيا موسعا بقاعة مجذوب الخليفة مع الإدارات الأهلية والأحزاب السياسية والحركات الموقعة على السلام والنازحين وقوى الحرية والتغيير.

ويختتم رئيس مجلس الوزراء زيارته لشمال دارفور بكلمة يوجهها عبر الأجهزة الإعلامية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)