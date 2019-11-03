أكملت ولاية شمال دارفور استعداداتها الرسمية والشعبية لاستقبال رئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. عبدالله حمدوك في زيارته غدا إلى مدينة الفاشر والتي ستستمر يوماً واحداً يقوم خلالها بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع النازحين بمعسكرات أبوشوك والسلام وزمزم ويفتتح عددا من المرافق الخدمية.
كما سيعقد رئيس الوزراء اجتماعات مع حكومة ولجنة أمن الولاية والقوى والأحزاب السياسية والحركات الموقعة على اتفاق السلام والإدارات الأهلية وقوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية.
ووصف والي شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي في تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء توقيت زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى الولاية بأنه مناسب لجهة أن الولاية تعيش استقرارا أمنيا واجتماعيا تاما وتتأهب لاستقبال مرحلة السلام.
وأضاف خوجلي أن الزيارة تجيء كذلك للتعرف على الأحوال العامة للمواطنين بجانب الالتقاء بالنازحين في معسكراتهم والاستماع إلى همومهم ومشاغلهم حتى تتسنى معالجتها.
وأكد خوجلي أن معالجة قضية النزوح واللجوء ستسهم بصورة كبيرة في تحقيق السلام في السودان.
وكشف خوجلي أن برنامج زيارة رئيس الوزراء سيبدأ باستقبال رسمي وشعبي في السابعة من صباح غد الاثنين بمطار الفاشر، يقوم بعدها مباشرة بزيارة معسكري أبو شوك والسلام شمال وشمال غرب الفاشر، كما سيقوم بزيارة مستشفى الفاشر التعليمي، ويفتتح مستشفى الطوارئ والإصابات الجديد و يزور مركز غسيل الكلى ومسجد الفاشر الكبير للوقوف على عمليات التشييد الجارية، بعدها يقوم بزيارة معسكر زمزم للنازحين، ويعقد اجتماعا مع حكومة ولجنة أمن الولاية ويفتتح فرع بنك السودان المركزي ويعقد لقاء نوعيا موسعا بقاعة مجذوب الخليفة مع الإدارات الأهلية والأحزاب السياسية والحركات الموقعة على السلام والنازحين وقوى الحرية والتغيير.
ويختتم رئيس مجلس الوزراء زيارته لشمال دارفور بكلمة يوجهها عبر الأجهزة الإعلامية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر شمال دارفور تكمل استعداداتها لاستقبال “حمدوك” غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.