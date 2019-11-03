ارتفاع أسعار الزئبق بعد قرار الحكومة بمنع استيراده

قالت اللجنة التمهيدية لاستعادة اتحاد الصاغة إن أسعار الزئبق سجلت ارتفاعاً كبيراً بعد قرار حكومة حمدوك وقف استيراده. وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة صلاح خاطر بحسب صحيفة (التيار) أمس، إن سعر كيلو الزئبق ارتفع إلى (20- 15)ألف جنيه بدلاً عن 6 آلاف جنيه في السابق، وأضاف خاطر أن الكميات الواردة بمجمع الذهب بالخرطوم (عمارة الذهب ) تراجعت بنسبة 25% ، قائلاً “الكمية الواردة للمجمع تراجعت من 100 طن لـ(75) طناً بدلاً عن (100) طن يومياً، ودعا معدنون تقليديون بالولاية الشمالية لإيجاد بدائل للزئبق، وحذروا من توقف الإنتاج حال عدم إيجاد البدائل. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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