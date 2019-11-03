ضباط المراقبة الجوية يهددون بالإضراب وتعطيل حركة الطيران

هددت اللجنة المفوضة من ضباط المراقبة الجوية بالدخول في إضراب يقود إلى تعطيل الحركة الجوية أو قفل الأجواء الجوية السودانية أمام الحركة.

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وكشفت اللجنة في بيانها عن وجود تململ داخل أروقة المراقبة الجوية ستقودهم للدخول في إضراب ويترتب عليه تعطيل الحركة الجوية أو إغلاق الملاحة الجوية أمام الحركة، وأضافت بأن ذلك سيتسبب في تدهور اقتصاد البلاد وتكدس المسافرين أو ربما يقود إلى حظر من قبل المنظمة الدولية للطيران، وأشارت أن الأسباب ترجع إلى التدهور المريع في الملاحة الجوية وضعف الأجهزة الملاحية وسوء الإدارة العليا في حل الإشكاليات.

وأعلن البيان بحسب صحيفة التيار – تمسك المراقبين الجويين بمطالبهم المتعلقة بإطاحة القيادة العليا لسلطة الطيران المدني لجهة أن تكون مستقلة وتحافظ على السلامة الجوية، وتوقعت اللجنة حال استمرار هذا الوضع المتردي سيقود إلى الانهيار الكامل لكل سلطة الطيران المدني، وتابعت :”لن نتحمل المسؤولية لوحدنا ولن نقف مكتوفي الأيدي”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)