توقيف نجل برلماني وآخرين بتهمة ترويج المخدرات

أدلى برلماني سابق بمحكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمام القاضي معاوية محمد عبد الله كشاهد دفاع إفادة مثيرة في قضية المتهمين بترويج الحبوب المخدرة من بينهم نجله.

و ذكر بأن المتهم الرابع وهو إبنه وفي حوالى الساعة الثالثة ظهراً كان ينام داخل غرفته الخاصة وسمع صوت ضيف يقيم معهم وعندما خرج للمعرفة وجد مجموعة من أفراد الشرطة دخلوا غرفة الأولاد ويقومون بتفتيشها وعند استفساره عن ما يحدث أخبروه بأن لديهم أمر تفتيش ولم يبرزوه له وأضاف بإنه عرفهم بإنه عضو بالمجلس الوطني وأبرز لهم بطاقته ولكن لم يعيروه أي اهتمام وواصلوا في التفتيش وأضاف بأن الشاكي. فتش إبنه ولكنه لم يجد معه شيئاً سوى مبلغ مالي قليل وبعد الفراغ من تفتيش الغرفة ولم يعثروا على شيء وبعدها انتقلوا إلى الصالون للتفتيش وبعد خمس دقائق حضر فرد منهم يحمل كيساً أصفر وكان يصيح وقال له يا حاج دي بمليون جنيه وأشار إلى العلبة والكيس ولكنه لم يفهم ماذا يقصد بتلك العبارة.

Advertisements

فيما قال شاهد الدفاع الثاني بإنه عم المتهم أثناء نومه في الصالون حضر أفراد الشرطة بغرض التفتيش وسألوه بأن المنزل يخص عزابة وأخبرهم بإنه منزل أسرة لواء معاش تابع المجلس الوطني فيما ذكرت شاهدة الدفاع بأن المتهم الرابع وهو إبنها وأنها سمعت صوتاً في غرفته واتضح بإن هنالك تفتيشاً لها ولم يتم العثور على شيء وأضافت بعد خمس دقائق حضر فرد يحمل كيساً وعلبة في يده ويقول هذه بمليون جنيه وعليه حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سماع شهود الدفاع وتشير تفاصيل البلاغ المدون .

إلى أن معلومة توفرت لدى شرطة مكافحة المخدرات بأن المتهم الأول يروج للحبوب المخدرة(كبتاغون ) بموجب المعلومة تم تحديد منزل المتهم بالخرطوم، كما تمت مداهمة المنزل والعثور على (1500) حبة مخبأة تحت سرير، كما تم التحري مع المتهم الذي رفض الإفصاح عن صاحب المعروضات، وعليه اتصل المصدر على المتهم الثاني وطلب منه إحضار (50) حبة كبتاغون الذي اتفق معه أن يحضر إليه في أركويت، وأثناء التسليم تم القبض عليه، وتم تفتيش منزله فلم يتم العثور على مخدرات وباستجوابه ميدانياً أشار إلى أن المتهم الثالث هو من يقوم بجلبها، وطلب منه أن يتصل عليه، واتفق معه على شراء (1000) حبة، وتم الاتفاق على أن يكون مكان التسليم ضاحية المعمورة شرق الخرطوم، وأثناء عملية التسليم تم القبض على المتهم.

وبالتحري معه أوضح بحسب صحيفة التيار – أن المعروضات تخص المتهم الرابع الملقب بـ(دلوعة) و تم تفتيش منزل المتهم الرابع، وأسفر التفتيش عن العثور على علبة بداخلها (450) حبة كبتاغون، وقال إنه يروِّج الحشيش فقط وعليه اتصل هاتفياً على المتهم الخامس، وطلب منه أن يحضر له قطعة حشيش وتم ضبطه أثناء تسليم قطعه الحشيش.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)